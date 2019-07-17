Ülker farkı
Yıldız Holding, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gerçekleştirilen etkinliklerde meydanlara çıkan vatandaşlara Ülker ürünlerini dağıttı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:32
Yıldız Holding, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanlığı tarafından yurdun çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde meydanlara çıkan yüz binlerce vatandaşa, kurduğu standlarda Ülker ürünlerini dağıttı. Holding ayrıca 15 Temmuz’la ilgili gazetelere verdiği ilanlarda “Hain darbecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında karşı koyan aziz milletimizle birlikte demokrasiye ve cumhuriyete bağlı kurumlarla sonsuza dek milletimizle beraber vatan ve ulusumuzun yanında olacağız” ifadelerine yer verdi.
YORUM YAZ