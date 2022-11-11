Ülker, cirosunu 19 milyar TL’ye çıkardı

CEO Mete Buyurgan, şirketin sürdürülebilirlik, dijitalleşme, AR-GE ve inovasyona yönelik çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Buyurgan, “9 aylık ciromuz 19 milyar TL’yi buldu. Yurt içi operasyonumuzun ciro içindeki payı yüzde 62, yurt dışı operasyonumuzun ciro içindeki payı ise yüzde 38 oldu. Güçlü ve çevik risk yapımızla, geniş coğrafyalara yayılan iş gücümüzle ve başarılı yönetimimizle yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çevreci adımlar atıyor

Ülker’in sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda ses getirdiğine dikkati çeken Buyurgan, şunlara işaret etti: “Sürdürülebilir İş Ödülleri 2022’de ‘İş Birliği ve STK’ kategorisinde ‘Kakao’dan Fazlası-Beyond Cocoa’ projesiyle ödüle lâyık görüldük. İki yıl önce başlattığımız projemizle kakao tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla tarladan sofraya ulaşan yolculuğun her adımını dikkatle takip ediyoruz. Saha denetimleri, bilgi toplama, tedarikçi görüşmeleri gibi çalışmaları kapsayan iş birlikleriyle uzun vadede toplumsal kalkınma ve çevresel iyileşmeye destek olmayı hedefliyoruz.”

Lider konumunda

Buyurgan, Türkiye’de bisküvi ve çikolatada pazar liderliğinin güçlü bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi. Buyurgan, “Bölgeye baktığımızda Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi kategorisinde pazar liderliğimiz sürüyor. Kazakistan’da da çikolata kategorisinde üçüncü sıradayız. Türkiye’de toplam atıştırmalık kategorisinde kuvvetli bir lider olarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.