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Dünya Ülkenin ordusu duyurdu: 74 uçuş tespit ettik
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: 74 uçuş tespit ettik

Libya ordusu, ülkede Ekim 2020'de ilan edilen ateşkesten bu yana Suriye'den Libya'nın doğusundaki darbeci güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki bölgelere paralı asker taşıyan 74 uçuş tespit ettiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 19:51:00 -
Ülkenin ordusu duyurdu: 74 uçuş tespit ettik

Libya ordusu, ülkede Ekim 2020'de ilan edilen ateşkesten beri Suriye'den Libya'nın doğusundaki darbeci güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki bölgelere paralı asker taşıyan 74 uçuş tespit ettiklerini duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçuşların Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki 5+5 Ortak Askeri Komitesi kararlarına ve Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasına aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada, Şam'daki havaalanları ve Lazkiye'de Rusya'nın kontrolündeki Humeymim Üssü'nden kalkan "Cham Wings" isimli hava yolu firmasına ait uçakların, Bingazi'deki Benina Havaalanı'na ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kontrolündeki El-Hadim Askeri Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

Cham Wings firmasının Beşşar Esed'in yakınlarına ait olduğuna ve ABD'nin yaptırım listesinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, uçakların Libya hava sahasına girdiğinde genellikle radardan gizlendiği vurgulandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, BAE, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

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