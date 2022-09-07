Ülkenin önde gelen bankasından acı itiraf: Almanya resesyonu engelleyemez

Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta konuşan Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, "Almanya artık bir resesyonu engelleyemez" dedi.

Almanya'nın artan izolasyon ve büyüyen gerilimler dikkate alındığında şu anda Çin ile başa çıkma "zorlu sorusu" ile yüzleşmesi gerektiğini belirten Sewing, "Çin'e bağımlılığın azaltılmasının, Rus enerjisi ile ilişkinin tamamen koparılması kadar temel değişiklik gerektirdiğini vurguladı.

Avrupa'da sınır ötesi bankacılık konsolidasyonu çağrısını tekrarlayan Sewing, "Amerika ile eşit şekilde rekabet edebilmek için Avrupa'da büyük bankalar için doğru şartları oluşturmalıyız" dedi.