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Ekonomi

Ülkenin kuzey kesimlerinde sis bekleniyor

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde tahmin ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-17 08:56:01 -
Ülkenin kuzey kesimlerinde sis bekleniyor

ANKARA (AA) - Marmara'nın doğusu ile ülkenin kuzey kesimlerinde pus ve sis öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son duyuruya göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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