SON DAKİKA
Mutlaka sivil bir anayasa yapmalıyız Madımak’tan Emre Kongar da çıktı! Hepiniz oradaydınız Türkiye’siz enerji güvenliği olmaz Okulda önüne geleni taradı! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Vahşet anı kameralara işte böyle yansıdı Xi Jinping’den ABD’ye ültimatom! “1,4 milyardan fazla Çinlinin dövdüğü çelik bir duvarla çarpışır” Tanju Umre işine girecekmiş! Şanlıurfa'daki saldırıya dair İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Saldırgan intihar etti İhanetin böylesi! 20 yıldır çalıştığı iş yerini 25 milyon lira dolandırmış Mansur’un yolsuzluk dosyaları raftan iniyor! Peşkeşe soruşturma İBB’den boykotu delen hamle! Starbucks’a kampanya kıyağı
Ülkenin geleceğine parayla ipotek! Komşuda 'satılık oy' skandalı

Bulgaristan'da İçişleri Bakanlığının (MVR) "oy satın alma" girişimlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda 1 milyon avroya el konulduğu açıklandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kandev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu paranın seçim sürecine müdahale amacıyla kullanılmak istendiğini belirterek "Oy satın alma sadece bir suç değildir. Bu, devlet düzenine vurulmuş bir darbedir." ifadelerini kullandı.

MVR'nin bu tür girişimlere karşı tavizsiz bir tutum sergileyeceğini vurgulayan Kandev, "Ne koruma olacak ne de dokunulmazlık; hiçbir taviz verilmeyecek." açıklamasında bulundu.

Kandev, vatandaşlara oylarını satmamaları çağrısında bulunarak, "Birileri bu 1 milyon avro ile vicdan satın alabileceğini, iradeyi ortadan kaldırabileceğini ve Bulgaristan'ın geleceğini çalabileceğini düşündü. Demokrasi satılık değildir. Ve ben İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olduğum sürece de satılık olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Politico haber sitesine konuşan Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov, "Hükümet olarak amacımız, seçimleri yönlendirmek değil, korumaktır." dedi.

 

Gyurov, son haftalarda oy satın alma ve seçmenlere baskı iddialarına karşı yürütülen ulusal operasyonlar kapsamında 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirterek, bazı bölgelerde yerel yetkililer ile posta idaresi yöneticilerinin, devlet yardımlarının belirli siyasi partilerden geldiği yönünde seçmenleri yanlış bilgilendirdiğini aktardı.

Eski koalisyon hükümetlerinin halkın protesto ettiği temel sorunları çözmekten ziyade iktidarda kalmaya odaklandığını dile getiren Gyurov, temel sorunlar çözülmediği sürece Bulgaristan'ın siyasi istikrarsızlık ve seçmen katılımında düşüş döngüsüne sıkışma riski bulunduğunu kaydetti.

