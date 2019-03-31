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Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan ilk seçimde ülkenin doğusundaki illerde sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı.

31 Mart 2019 Pazar 16:34
Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan ilk seçimde ülkenin doğusundaki illerde sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı.


Tüm Türkiye’de vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sabah saatlerinde sandık başına koştu. Oy verme işlemi yurdun doğu kısmında saat 07.00’de başlarken, batıda ise saatin 08.00’i göstermesiyle vatandaşlar sandığa koştu. Ülkenin doğusunda sandıklar saat 16.00 itibariyle kapanırken, batı bölgelerinde ise sandıklar saat 17.00’yi gösterdiğinde kapanacak.


Ordu’da da 2 bin 172 sandıkta 581 bin 352 seçmen oy kullandı. Saatin 16.00’yı göstermesiyle birlikte sandıklar kapanırken, oy sayma işlemi de başladı. Vatandaşlar, yeni belediye başkanları ve yeni muhtarlarının kim olacağını bekliyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:34
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