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Dünya Ülkenin başbakanından istifa açıklaması
Dünya

Ülkenin başbakanından istifa açıklaması

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 7 yıldır yürüttüğü başbakanlık görevini bırakacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 16:20:00 -
Ülkenin başbakanından istifa açıklaması

İsveç Başbakanı Stefan Löfven Kasım ayında görevinden istifa edeceğini ve Sosyal Demokrat Parti başkanlığını bırakacağını açıkladı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, bugün yaptığı açıklamada görevinden istifa edeceğini duyurdu. Sosyal Demokrat Parti başkanlığına da aday olmayacağını ifade eden Lövfen, "On yıldır parti başkanıyım, 7 yıldır başbakanım. Ama her şeyin bir sonu vardır. Yerime gelecek halefime en iyi koşulları sağlamak istiyorum" dedi.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lena Baastad da Başbakan Lövfen’in aldığı kararı ve eylemlerini saygıyla karşıladıklarını ifade ederek, aynı zamanda yeni bir parti lideri atamanın zamanının geldiğini söyledi. Baastad Kasım ayında yapılacak parti kongresinin ardından çalışmaların başlayacağını ifade etti.

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