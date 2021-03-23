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Dünya Ülkenin başbakanı itiraf etti: Topraklarımıza girdiler
Dünya

Ülkenin başbakanı itiraf etti: Topraklarımıza girdiler

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Eritreli askerlerin Etiyopya'nın Tigray bölgesine girdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 18:54:00 -
Ülkenin başbakanı itiraf etti: Topraklarımıza girdiler

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Eritreli askerlerin Etiyopya'nın Tigray bölgesine girdiğini itiraf etti.

Ahmed, yaptığı basın açıklamasında, isyancı grupların yoğunlukta olduğu Tigray'da insani durumla ilgili endişelerinin arttığını bildirdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bugün yaptığı açıklamada, kuzeydeki sorunlu bölge Tigray'da beş aylık çatışma sırasında sınır komşusu Eritre'den askerlerin bulunduğunu söyledi ve sivillere yönelik yapılan saldırılara karışmış olabileceklerini belirtti.

Abiy, askerlerin sınır koruma ve devriye sırasında Tigray'daki isyancı grubun saldırısına uğrayacaklarından endişe duyduklarını belirterek, Etiyopya Ordusu tarafından sınırı kontrol etmek için daha fazla asker yığacaklarını açıkladı.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü, Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

Kaynak: star.com.tr

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