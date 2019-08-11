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"Ülkemizin güçlü olması tüm mazlum coğrafyayı ilgilendiriyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ün güçlü Türkiye'si için gece gündüz demeden tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin güçlü olması sadece Türkiye'yi değil tüm mazlum coğrafyayı, yardıma ihtiyacı olan mazlumları, çocukları ve kadınları ilgilendiriyor"

11 Ağustos 2019 Pazar 08:45
"Ülkemizin güçlü olması tüm mazlum coğrafyayı ilgilendiriyor"

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ün güçlü Türkiye'si için gece gündüz demeden tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin güçlü olması sadece Türkiye'yi değil tüm mazlum coğrafyayı, yardıma ihtiyacı olan mazlumları, çocukları ve kadınları ilgilendiriyor." dedi.

Kurum, Karatay ilçesindeki Araplar Büyüksinan Camisinde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami önünde kendisini bekleyenlerle de bir süre sohbet eden Kurum, burada yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Kurum, kurbanın kardeşlik ve ihtiyacı olana yardım etmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kurban, yoksulun ihtiyaçların gidermek ve komşuyu ziyaret etmektir. Bu vesileyle her yıl olduğu gibi sıla-i rahim yapmak, vatandaşlarımızla ve hemşehrilerimizle bir olmak için Konya'ya geldik. Birçok etkinliği hep beraber yapacağız. İslam coğrafyasında yardıma ihtiyacı olan mazlumların, kadınların ve çocukların olduğuna, savaşların yaşandığına hep birlikte şahit oluyoruz. İnşallah bugünler, bayramlar, gönüllerin birleştiği barışın, dostluğun arttığı günler olur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ün güçlü Türkiye'si için gece gündüz demeden tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin güçlü olması sadece Türkiye'yi değil tüm mazlum coğrafyayı, yardıma ihtiyacı olan mazlumları, çocukları ve kadınları ilgilendiriyor. Bu vesileyle ülkemizin güçlü olması çok önemli. Azim ve kararlılıkla Türkiye'nin ihya ve inşası için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, başta askerler ve polisler olmak üzere yurt içinde ve dışında fedakarca çalışan tüm görevlilerin bayramını tebrik eden Kurum, ülke, bayrak ve ezan uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Kurum, daha sonra İl Jandarma Komutanlığında jandarma personeli ile bayramlaştı.

Bakan Kurum'a, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ve merkez ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 08:45
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Kurban Bayramı
  3. Murat Kurum

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