'Ülkemize barış geldiğinde ABD'ye gerek kalmayacak'

HPC üyesi, Hacı Din Muhammed; “Biz bütün Afganları temsil ediyoruz. Barış geldiğinde, Amerikalıların Afganistan’daki varlığına da gerek kalmayacaktır” dedi.



Taliban temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Moskova Zirvesi Cuma günü gerçekleştirildi.

Afganistan Yüksek Barış Konseyi (HPC) delegasyonu da toplantıya katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova Zirvesinin, Kabil hükümeti ve Taliban arasındaki doğrudan görüşmelerin temeli olmasını temenni ettiğini söyledi.

"DAEŞ bu grupların en başında gelmektedir"

Lavrov ayrıca, Afganistan’ın bir kez daha güçlü ülkeler arasındaki rekabet alanına dönüşmemesi gerektiğini vurgularken, "DAEŞ'in Afganistan’da yabancı bazı devletlerin yardımıyla kendisine yer edinmeye çalıştığını, bunu başarırsa operasyonlarını Orta Asya ve daha ileriye taşıyacaklarını" dile getirdi.

Bakan, Moskova toplantısına iştirak eden devletlerin Afganistan’a bu tehditi ortadan kaldırmada yardım etme niyetinde olduğunu da ekledi:

“Buradaki ülkelerin hepsi uluslararası milis grupları ile karşı karşıya olup, hedeflerden birisi de Afganistandır. DAEŞ bu grupların en başında gelmektedir. Yabancılardan aldığı destekle kendisine önce Afganistan’da bir yer edinmek daha sonra da operasyonlarını Orta Asya ve ilerisine taşımak niyetindeler. Bütün bu görmüş olduğunuz temsilci gönderen ülkelerin amacı bu tehditin ortadan kaldırılması için Afganlara yardım etmektir.”

Taliban temsilcileri ise ülkede güvenliğin sağlanmasının yek yolunun yabancı askerlerin Afganistan’dan ayrılması olduğunu dile getirdi.

"Afganistan'a barış geldiğinde..."

Moskova zirvesine katılan Taliban temsilcilerinden Şir Muhammed Abbas Stanikzay şu ifadeleri kullandı: “İlk aşamada, askerlerini Afganistan’dan tahliye etmeleri hususunda konuşmaktayız. Ülkedeki kuvvetlerini çekme hususunda bir çözüme ulaştıktan sonra ikinci aşamada Afganlar arasında, Afganistan’a nasıl barış getirebileceğimize tartışacağız.”

Diğer Taliban temsilcisi Abdusselam Hanefi ise “İşgal güçleri esneklik gösterip ne zaman Afganistan’dan ayrılacaklarına dair bir açıklama yaptıktan sonraki süreçte Afganlar arasında hiçbir problem olmayacaktır” dedi.

Toplantıya iştirak eden bir HPC üyesi ise, ülkede barış tesis edildikten sonra Afganistan’da yabancı askerlerin varlığına ihtiyaç olmayacağını söyledi.

HPC üyesi, Hacı Din Muhammed; “Biz bütün Afganları temsil ediyoruz. Barış geldiğinde, Amerikalıların Afganistan’daki varlığına da gerek kalmayacaktır” dedi.

"HPC Kabil hükümetini temsil etmiyor"

Afgan hükümeti ise Moskova toplantısına katılmadı ancak Kabil yönetiminin Dışişleri Bakanı hangi devlet tarafından başlatılırsa başlatılsın barışa ulaşılması yolunda atılan her adımı memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada HPC’nin Moskova Zirvesine kendi insiyatifi ile katıldığı ve Afgan hükümetini temsil etmediğinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sebghat Ahmedi; “Bizimle Rusya arasındaki anlaşma çerçevesinde bu zirve Afgan hükümeti ve Taliban arasındaki doğrudan görüşmelere kapı açmalıdır. Ayrıca, Rusya’nın Taliban’nın bu toplantıyı bir araç olarak kullanmasına izin vermemesini talep ediyoruz” dedi.

Afganistan’ın eski Moskova büyükelçisi Abdulkayum Koçi de toplantıya katılanlar arasındaydı.

Hükümet içindeki kaynaklar Kochi’nin zirveye katılması hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, kendisinin hükümette her hangi resmi bir görevi olmadığını ve Afgan hükümetini temsil etmediğini ifade etti.

Mepanews