Ülkemizde Bulunan Üniversite Bölümleri Nelerdir?
Bilimsel özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliği bulunan üniversitelerimizin bölümleri nelerdir? Ülkemizde bulunan üniversitelerde fakülteler hangi kriterlere göre kurulmaktadır? Uluslararası alanda saygınlığa sahip üniversitelerimizin bölümleri nelerdir? Yazımız içerisinde görebilirsiniz…
Kişilerin yüksek düzeyde eğitim ve öğretim aldıkları, bilimsel araştırma ve yayın yapılan, fakülte, enstitü ve yüksekokul birimlerinden oluşan, bilimsel özerkliğe sahip,kamu tüzel kişiliği bulunan kuruluşlara üniversite denilmektedir. Üniversiteler kuruluşları itibariyle ortaöğretim düzeyinde eğitimlerini tamamlayan kişilerin yükseköğretim düzeyinde eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan kuruluşlardır. Bu eğitim,üniversiteler tarafından önlisans ve lisans düzeyinde verilmektedir. Önlisans düzeyinde verilen eğitim en az iki yıl, lisans düzeyinde verilen eğitim ise en az dört yıl boyunca sürmektedir.Seçilen üniversite bölümleri; Öğrencilerin kısmen de olsa ilgi ve bilgi sahibi oldukları, mesleki olarak hayatları boyunca devam ettirmek istedikleri veya beşeri sermayelerine birikim sağlayacağını düşündükleri alanlar içerisinden oluşmaktadır.
Üniversite eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerin almış oldukları derslerin temel belirleyicisi, öğrencilerin seçmiş oldukları bölümlerdir. Öğrenciler tarafından seçilen üniversite bölümlerinde okutulan dersler, o bölümle alakalı akademik çalışmalar üzerinden şekillenmektedir. Üniversite sınavına hazırlanan ve yorucu sınav maratonu sonunda bir üniversite bölümüne yerleşen adaylar, bu bölümle alakalı dersleri okumaktadır.Öyle ki Tıp Fakültesini okuyan bir öğrenciye eğitim hayatı boyunca Anayasa Hukuku dersi verilmediği gibi, Hukuk Fakültesi okuyan bir öğrenciye de Anatomi dersi verilmemektedir. O halde üniversite okumak isteyen adayların üzerinde durmaları gereken en önemli konu, seçecekleri üniversite bölümleri olarak görülmektedir. Peki, ülkemizde bulunan üniversite bölümleri nelerdir? Bu bölümler hangi fakülteler içerisinde hangi kriterlere göre kurulmaktadır?
Ülkemizde Bulunan Üniversitelerdeki Fakülteler Nelerdir?
Üniversitelerimiz içerisinde fakülteleri ayırma konusunda bazı temel kriterler dikkate alınmaktadır. Bu kriterlerden en önemlisi yeni açılacak olan fakültelerin yeterli teknik donanım ve altyapıya sahip olması ile bu fakültelerde ders anlatmaya haiz akademik kadronun üniversite bünyesinde varlığıdır. Bu kriterleri dikkate almadan açılan fakülteler, bilimsellikten ve bilimsel bilgi üretmekten uzak kalmaktadır. Olması gerekeni daha fazla konuşmadan ülkemizde bulunan fakülteleri ayırma konusunda Avrupa ve Amerika yüksek eğitim modellerinin dikkate alındığını belirtelim. Ülkemizde önemli konumda bulunan üniversitelerimiz içerisinde yer alan başlıca temel fakülteler şöyledir:
- Tıp Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Veterinerlik Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Mimarlık Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- Ziraat Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Siyasal Bilgiler Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Fen Fakültesi
- Edebiyat Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- İslami Bilimler Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Turizm Fakültesi
Fakültelerimizde Bulunan Üniversite Bölümleri Nelerdir?
Yazımız içerisinde de belirttiğimiz üzere üniversite tercihlerinde asıl belirleyici olan üniversite bölümleridir. Öğrencilerin üniversite bölümlerini tercih etmenlerinde temel belirleyici ise öğrencilerin ortaöğretim eğitim öğretim hayatları boyunca yoğun şekilde gördükleri dersler üzerinden şekillenmektedir. İstisnalar dışında lise öğrenimini eşit ağırlık mezunu olarak tamamlayan bir öğrenciden tıp fakültesini tercih etmesi beklenemezken, sayısal mezunu bir öğrenciden de iktisat bölümünü tercih etmesi beklenmemektedir. Her ne kadar son yıllarda uygulanan üniversite bölüm tercihlerinde alan dışı tercihlerde okul puanın düşürülmesi konusuna son verilmiş olsa da, öğrencilerin alan dışı tercih yapma oranları oldukça düşük kalmaktadır. Peki alanlara göre üniversite bölümleri nasıl ayrılmaktadır? Hangi alanda hangi bölümler bulunmaktadır?
Eşit Ağırlık Bölümleri Nelerdir?
Eşit Ağırlık bölümlerini sitemiz üzerinden daha detaylı ve kapsamlı şekilde görebileceğinizi belirterek eşit ağırlık bölümlerinden bazılarını listeleyelim:
- Bankacılık
- Felsefe
- Hukuk
- İktisat
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Sosyal Hizmet
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası Ticaret
Sayısal Bölümler Nelerdir?
Sayısal bölümleri sitemiz üzerinden daha detaylı ve kapsamlı şekilde görebileceğinizi belirterek sayısal bölümlerinden bazılarını listeleyelim:
- Bilgisayar Mühendisliği
- Diş Hekimliği
- Ebelik
- Eczacılık
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Hemşirelik
- İnşaat Mühendisliği
- İstatistik
- Matematik
- Tıp
Sözel Bölümleri Nelerdir?
Sözel bölümleri sitemiz üzerinden daha detaylı ve kapsamlı şekilde görebileceğinizi belirterek sayısal bölümlerinden bazılarını listeleyelim:
- Coğrafya Öğretmenliği
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Gazetecilik
- İlahiyat
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Türkçe Öğretmenliği
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
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