Kişilerin yüksek düzeyde eğitim ve öğretim aldıkları, bilimsel araştırma ve yayın yapılan, fakülte, enstitü ve yüksekokul birimlerinden oluşan, bilimsel özerkliğe sahip,kamu tüzel kişiliği bulunan kuruluşlara üniversite denilmektedir. Üniversiteler kuruluşları itibariyle ortaöğretim düzeyinde eğitimlerini tamamlayan kişilerin yükseköğretim düzeyinde eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan kuruluşlardır. Bu eğitim,üniversiteler tarafından önlisans ve lisans düzeyinde verilmektedir. Önlisans düzeyinde verilen eğitim en az iki yıl, lisans düzeyinde verilen eğitim ise en az dört yıl boyunca sürmektedir.Seçilen üniversite bölümleri; Öğrencilerin kısmen de olsa ilgi ve bilgi sahibi oldukları, mesleki olarak hayatları boyunca devam ettirmek istedikleri veya beşeri sermayelerine birikim sağlayacağını düşündükleri alanlar içerisinden oluşmaktadır.

Üniversite eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerin almış oldukları derslerin temel belirleyicisi, öğrencilerin seçmiş oldukları bölümlerdir. Öğrenciler tarafından seçilen üniversite bölümlerinde okutulan dersler, o bölümle alakalı akademik çalışmalar üzerinden şekillenmektedir. Üniversite sınavına hazırlanan ve yorucu sınav maratonu sonunda bir üniversite bölümüne yerleşen adaylar, bu bölümle alakalı dersleri okumaktadır.Öyle ki Tıp Fakültesini okuyan bir öğrenciye eğitim hayatı boyunca Anayasa Hukuku dersi verilmediği gibi, Hukuk Fakültesi okuyan bir öğrenciye de Anatomi dersi verilmemektedir. O halde üniversite okumak isteyen adayların üzerinde durmaları gereken en önemli konu, seçecekleri üniversite bölümleri olarak görülmektedir. Peki, ülkemizde bulunan üniversite bölümleri nelerdir? Bu bölümler hangi fakülteler içerisinde hangi kriterlere göre kurulmaktadır?

Ülkemizde Bulunan Üniversitelerdeki Fakülteler Nelerdir?

Üniversitelerimiz içerisinde fakülteleri ayırma konusunda bazı temel kriterler dikkate alınmaktadır. Bu kriterlerden en önemlisi yeni açılacak olan fakültelerin yeterli teknik donanım ve altyapıya sahip olması ile bu fakültelerde ders anlatmaya haiz akademik kadronun üniversite bünyesinde varlığıdır. Bu kriterleri dikkate almadan açılan fakülteler, bilimsellikten ve bilimsel bilgi üretmekten uzak kalmaktadır. Olması gerekeni daha fazla konuşmadan ülkemizde bulunan fakülteleri ayırma konusunda Avrupa ve Amerika yüksek eğitim modellerinin dikkate alındığını belirtelim. Ülkemizde önemli konumda bulunan üniversitelerimiz içerisinde yer alan başlıca temel fakülteler şöyledir:

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Veterinerlik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İslami Bilimler Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Turizm Fakültesi

Fakültelerimizde Bulunan Üniversite Bölümleri Nelerdir?

Yazımız içerisinde de belirttiğimiz üzere üniversite tercihlerinde asıl belirleyici olan üniversite bölümleridir. Öğrencilerin üniversite bölümlerini tercih etmenlerinde temel belirleyici ise öğrencilerin ortaöğretim eğitim öğretim hayatları boyunca yoğun şekilde gördükleri dersler üzerinden şekillenmektedir. İstisnalar dışında lise öğrenimini eşit ağırlık mezunu olarak tamamlayan bir öğrenciden tıp fakültesini tercih etmesi beklenemezken, sayısal mezunu bir öğrenciden de iktisat bölümünü tercih etmesi beklenmemektedir. Her ne kadar son yıllarda uygulanan üniversite bölüm tercihlerinde alan dışı tercihlerde okul puanın düşürülmesi konusuna son verilmiş olsa da, öğrencilerin alan dışı tercih yapma oranları oldukça düşük kalmaktadır. Peki alanlara göre üniversite bölümleri nasıl ayrılmaktadır? Hangi alanda hangi bölümler bulunmaktadır?

Eşit Ağırlık Bölümleri Nelerdir?

Eşit Ağırlık bölümlerini sitemiz üzerinden daha detaylı ve kapsamlı şekilde görebileceğinizi belirterek eşit ağırlık bölümlerinden bazılarını listeleyelim:

Bankacılık

Felsefe

Hukuk

İktisat

İşletme

Kamu Yönetimi

Sosyal Hizmet

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret

Sayısal Bölümler Nelerdir?

Sayısal bölümleri sitemiz üzerinden daha detaylı ve kapsamlı şekilde görebileceğinizi belirterek sayısal bölümlerinden bazılarını listeleyelim:

Bilgisayar Mühendisliği

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Hemşirelik

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

Matematik

Tıp

Sözel Bölümleri Nelerdir?

Sözel bölümleri sitemiz üzerinden daha detaylı ve kapsamlı şekilde görebileceğinizi belirterek sayısal bölümlerinden bazılarını listeleyelim:

Coğrafya Öğretmenliği

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

İlahiyat

Radyo, Televizyon ve Sinema

Türkçe Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Üniversite bölümleri ve üniversiteye dair her konuda daha fazla bilgiye tercihniyap.net adresinden ulaşabilirsiniz.