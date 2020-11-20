'Ülkemiz söz sahibi olacak'

Akit Ekonomi

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, savunma sanayiinde yerlilik oranını arttıracak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üretim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini dile getiren Tosun, “Savunma Sanayi Başkanlığı’nın büyük katkıları ve destekleriyle yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Önemli faaliyetler yürütüyor

Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Tosun, “Çalışmalarımız sayesinde Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Köklü tarihi var

TÜMOSAN’ın 1976 yılında temelinin atıldığını; motor tahrik ve aktarma organları ile benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Tosun, “1981 yılında ilk dizel motor üretimine başladık. 1984 yılından bu yana da ilk traktörünü üreterek tarım sektörüne güç kattık” şeklinde konuştu. 2004 yılında özelleştirme kapsamına alınan şirketin Albayrak Grubu bünyesine katılıp atağa kalktığını anlatan Tosun, şunları söyledi:

Savunma sayiinde iddialı

“TÜMOSAN, 2012 yılında yaklaşık yüzde 30’luk kısmı halka arz edilerek sermaye piyasalarında yerini almıştır. Firma, 2015 yılında faaliyet alanını genişleterek TÜMOSAN markalı zirai ekipman üretimi ve satışına başladı. 2016 yılından itibaren sürekli ürün gamını genişletmektedir. Böylece 4 ürün grubunda 19 zirai ekipman 280’den fazla model çeşitliliğiyle sektöre yenilik getirmiştir. Savunma sanayiine Altay Güç Grubu Geliştirme Projesi’yle girmiştir. O günden itibaren TÜMOSAN içinde bulunduğu savunma sanayii projelerinde hem aktif çalışıyor hem de know-how sağlamaktadır. Özellikle zırhlı araç, zırhlı araç motorları, transmisyon aktarma organlarını üreterek yerli ve milli taktik tekerlekli araç konsept tasarım çalışmalarında aktif olarak rol almaya devam etmektedir.” Tosun, 2018 yılı sonu itibarıyla test aşamasına gelen 8+1 senkromeçli otomatik şanzımanla 1 Mart 2017’de Ar-Ge çalışması başlatılan tork konvertörlü tam otomatik şanzımanın endüstriyel prototipini tanıttıklarını aktardı.

Yüzde 75'e varacak

“Savunma sanayinin yerlileşmesi devam ediyor” diyen Tosun şu ifadeleri kullandı: “Savunma sanayii sektöründe üretilen bazı ürünlerin yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle bunu yurt içi kaynaklı hale getirmeye çalışan birkaç firma var ve TÜMOSAN olarak biz de bunun için çalışıyoruz. Bu şekilde Türkiye’de yerlilik oranının artmasına katkı sağlıyoruz. Savunma sanayisindeki yerli üretim zırhlı araçların mevcutta yüzde 50-55 oranlarındaki yerlilik düzeyinin, milli motor ve aktarma organlarının Türkiye’de üretimiyle beraber yaklaşık yüzde 20 artarak 75’lere kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu durumda yurt dışından ithal olarak alınacak zırhlı araçların maliyetine kıyasla, minimum yüzde 20 oranında maliyet avantajı sağlanacağı öngörülmektedir.”