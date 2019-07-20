0553 313 94 23

'Ülkemiz olimpik düzeyde, uluslararası tesislere sahip'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, "Genç nüfusumuz her zaman yüksekti ancak yeterli sayıda tesise sahip değildik. Ülkemiz gerçekten son 10 yılda her sene artarak devam eden, çok kaliteli, olimpik düzeyde, uluslararası tesislere sahip oldu." dedi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:48
'Ülkemiz olimpik düzeyde, uluslararası tesislere sahip'

Temel sporcu kaynaklarının paletli yüzme branşında olduğuna dikkati çeken Özen, "Paletli yüzmeyi öğrenmek çok önemli. Paletli yüzme kökenli sporcu olmak diğer branşlara geçiş anlamında çok daha kolaylık sağlıyor. Onun için bunu çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Paletli yüzmenin aynı zamanda olimpiyatlara aday ve olimpiyat komitesinin tanıdığı spor branşı olduğunu kaydeden Özen, "Henüz tam olimpik olmasa da olimpiyat komitesinin tanıdığı, önemli bir spor branşı. Ülkemizde son 10 yıldır giderek artan sporcu, kulüp sayısı ve başarı oranı çizgimiz var. 2015'ten itibaren son dört yılda dünya ve Avrupa'da kürsü bulan bir branş. Bu nedenle sadece ülkemizde değil diğer ülkelerin de takdirini topladığımız bir spor branşı." ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre önce Avrupa Büyükler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya aldıklarını hatırlatan Özen, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl gençlerde 14 madalya almıştık. Bunun 6'sı altın madalyaydı. Önceki yıllarda da dünya şampiyonu olmuş gençlerimiz var. Özellikle bu branş için başlangıç yaşını daha aşağılara çektik. Çünkü bu yaş grubundan sporcuları toplayabilmeyi, yarıştırabilmeyi ve onlara bu heyecanı yaşatabilmeyi çok önemsiyoruz. Oldukça genç bir nüfusa sahibiz. Bu, bizim için büyük bir zenginlik. Bunu iyi kullanabilmek de çok önemli."

"Başarıların altında yatan olumlu etkilerden biri de tesisler"

Yüzme branşında son yıllarda alınan başarıların altında yatan bir başka gerçeğin ise tesisler olduğuna vurgu yapan Özen, şunları kaydetti:

"Genç nüfusumuz her zaman yüksekti ancak yeterli sayıda tesise sahip değildik. Ülkemiz gerçekten son 10 yılda her sene artarak devam eden, çok kaliteli, olimpik düzeyde, uluslararası tesislere sahip oldu. Dolayısıyla bu başarıların altında yatan temel nedenlerden ve olumlu etkilerden biri de budur. Her ilde olimpik tesislere sahibiz. Halen bu tesislerin artarak devam etmesi de çok güzel. Bu noktada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz."

Su sporlarını Türkiye'nin dört bir yanına yaydıklarını ifade eden Özen, "İç sularımızda su sporları yapabilme potansiyelimiz var. Güneydoğu illerimizde de su sporlarının yapılabileceği her türlü su havzaları mevcut. O yüzden su zengini bir ülkeyiz ve suyla daha barışık olmak durumundayız. Su sporlarının daha da yaygınlaşması ve tanınması son derece önemli. Tüm su sporlarını ülkemize yaymamak için hiçbir neden yok. Ülkemizin altyapısı buna oldukça müsait." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin Özen, çok kaliteli ve tecrübeli bir antrenör kadrolarının bulunduğunu, bunun da kendileri için ayrıca bir zenginlik olduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt dışı turlardan indirimli faydalanacak
    1. Başak Koleji ailesi yurt içi ve yurt..
    2. Eşini ikna edemeyince kendisini..
    3. Profiterol ve çikolatalı enfes tatlı..
    4. Caretta caretta üreme alanında drift..
    5. Tarihi Kentler Birliği Malatya..
    6. Gurbetçilerin Kapıkule sevinci
    7. Beşiktaş Futbol Takımı’na yeni sezon..
    8. Pakistan'da yolcu uçağı iniş sırasında..
    9. İsmail Kartal: “ Barış ve Frey..
    10. Isparta’da Belediyenin ISTEM fabrikası..
    11. Selde kaybolan 6 kişiyi arama..
    12. 15 Temmuz şehitleri anısına muaythai..
    13. Sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
    14. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere..
    15. İran'dan İngiltere'ye yanıt: Vazgeçin
    16. Devlet Bahçeli: Onları rahatsız etmeye..
    17. Balıkesir polisinden ticari taksilere..
    18. Antalyada kiralık tır şoförünün 25..
    19. Vali Yazıcı, müze okulu ziyaret etti
    20. Şerefnur Öztürk: Migren hastalarının..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li..
    22. GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırı:..
    23. Başkan Sabırlı’dan KKTC Barış..
    24. MÜSİAD, kan bağışı kampanyası düzenledi
    25. Akrebin soktuğu çocuk hastaneye..
    26. Şanlıurfa'da çalınan hafif ticari araç..
    27. Muhammet Emin Akbaşoğlu: Yavru..
    28. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD..
    29. Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor
    30. Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'