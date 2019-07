'Ülkemiz olimpik düzeyde, uluslararası tesislere sahip'

Temel sporcu kaynaklarının paletli yüzme branşında olduğuna dikkati çeken Özen, "Paletli yüzmeyi öğrenmek çok önemli. Paletli yüzme kökenli sporcu olmak diğer branşlara geçiş anlamında çok daha kolaylık sağlıyor. Onun için bunu çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Paletli yüzmenin aynı zamanda olimpiyatlara aday ve olimpiyat komitesinin tanıdığı spor branşı olduğunu kaydeden Özen, "Henüz tam olimpik olmasa da olimpiyat komitesinin tanıdığı, önemli bir spor branşı. Ülkemizde son 10 yıldır giderek artan sporcu, kulüp sayısı ve başarı oranı çizgimiz var. 2015'ten itibaren son dört yılda dünya ve Avrupa'da kürsü bulan bir branş. Bu nedenle sadece ülkemizde değil diğer ülkelerin de takdirini topladığımız bir spor branşı." ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre önce Avrupa Büyükler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya aldıklarını hatırlatan Özen, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl gençlerde 14 madalya almıştık. Bunun 6'sı altın madalyaydı. Önceki yıllarda da dünya şampiyonu olmuş gençlerimiz var. Özellikle bu branş için başlangıç yaşını daha aşağılara çektik. Çünkü bu yaş grubundan sporcuları toplayabilmeyi, yarıştırabilmeyi ve onlara bu heyecanı yaşatabilmeyi çok önemsiyoruz. Oldukça genç bir nüfusa sahibiz. Bu, bizim için büyük bir zenginlik. Bunu iyi kullanabilmek de çok önemli."

"Başarıların altında yatan olumlu etkilerden biri de tesisler"

Yüzme branşında son yıllarda alınan başarıların altında yatan bir başka gerçeğin ise tesisler olduğuna vurgu yapan Özen, şunları kaydetti:

"Genç nüfusumuz her zaman yüksekti ancak yeterli sayıda tesise sahip değildik. Ülkemiz gerçekten son 10 yılda her sene artarak devam eden, çok kaliteli, olimpik düzeyde, uluslararası tesislere sahip oldu. Dolayısıyla bu başarıların altında yatan temel nedenlerden ve olumlu etkilerden biri de budur. Her ilde olimpik tesislere sahibiz. Halen bu tesislerin artarak devam etmesi de çok güzel. Bu noktada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz."

Su sporlarını Türkiye'nin dört bir yanına yaydıklarını ifade eden Özen, "İç sularımızda su sporları yapabilme potansiyelimiz var. Güneydoğu illerimizde de su sporlarının yapılabileceği her türlü su havzaları mevcut. O yüzden su zengini bir ülkeyiz ve suyla daha barışık olmak durumundayız. Su sporlarının daha da yaygınlaşması ve tanınması son derece önemli. Tüm su sporlarını ülkemize yaymamak için hiçbir neden yok. Ülkemizin altyapısı buna oldukça müsait." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin Özen, çok kaliteli ve tecrübeli bir antrenör kadrolarının bulunduğunu, bunun da kendileri için ayrıca bir zenginlik olduğunu sözlerine ekledi.