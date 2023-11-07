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Teknoloji Ülkelerinin kararını eleştirdiler: Türkiye'nin gerisinde kaldık
Teknoloji

Ülkelerinin kararını eleştirdiler: Türkiye'nin gerisinde kaldık

Yeniakit Publisher
2023-11-07 15:14:00 -
Ülkelerinin kararını eleştirdiler: Türkiye'nin gerisinde kaldık

Yunan basını, Atina'nın yazılım konusunda şirket kurma kararını Türkiye üzerinden eleştirdi. Savunma alanında Türkiye'nin gerisinde kaldıklarını itiraf eden Yunan basını, Atina'nın hamlesini gecikmiş bir adım olarak niteledi.

Savunma sanayi alanında Türkiye'nin gerisinde kalan Yunanistan, yerli girişimcilere yönelme kararı aldı.

Yeni hazırlanan yasa taslağına göre Yunan silahlı kuvvetleri, gelişmiş ekipman ve uygulamalar siparişi için yerel girişimlerle bağlantı kurabilecek.

Savunma Bakanlığı'nın kuracağı şirket aracılığıyla 100 milyon Euro'ya kadar yatırım yapılması amaçlanıyor. Kurulacak inovasyon birimi, yapay zeka, siber güvenlik ve diğer yazılımlarda yerli olarak tasarlanıp geliştirilen çözümleri kolaylaştırmayı planlayacak.

Ülkelerinin şirket kurma kararını eleştirdiler: Türkiye'nin gerisinde kaldık

Konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, Türkiye üzerinden Atina hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu. Yunanistan'ın bu hamlesinin geç alınmış bir karar olarak nitelendiren Yunan basını, "Türkiye'nin gerisinde kaldığımızı söylemeye gerek yok" yorumunda bulundu.
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Haberde, "Dolayısıyla, Türkiye artık Avrupa Birliği ülkelerine bile insansız hava araçlarının (İHA) önemli bir ihracatçısı konumundayken, Yunanistan, yerel savunmadan donanım teslimatında yaşanan büyük gecikmeler bir yana, en temel yazılımları bile ithal etmek zorunda kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Star gazetesi

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