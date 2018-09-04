Ülkelerine dönsünler istiyorlardı... Solcuların ‘Suriye’ ikiyüzlülüğü!

yeniakit.com.tr Soldan çarklı sözde yazar, çizer, siyasetçi takımı, yıllardır Suriyeliler ülkesine dönsün diye çabaladı, haklarında nefret söylemlerinde bulundu, ülkelerinde savaşmadıkları için, “Vatan haini” yakıştırması yaptı. Dün bu ırkçılık zirveye ulaştı ve Twitter’da “#SuriyelilerDefolsun” şeklinde etiket açıldı. Yıllardır Suriyelilere karşı nefret söylemlerinde bulunan solcular, fırsattan istifade şirin gözükmek için Suriyelilere sahip çıkmaya başladı. İşin alakasız kısmı ise, Suriyeli mültecilere kucak açan AK Parti iktidarına saldırmaları oldu...

TERÖR SEVİCİNİN SAÇMA ÇELİŞKİSİ

Türkiye’nin Suriye politikasını eleştirmeyi farklı bir boyuta taşıyan HDP’li Barış Atay, mültecileri savundu ama ülkenin parçalanmasını AK Parti’ye bağladı. Mültecileri savunurken, Suriye konusunda elinden geleni yapan, diplomasi yoluyla ülkedeki kargaşının son buldurulması çağrısı yapan AK Parti’ye, “Suriye’yi böldü” iftirası atması, Atay’ın düşünce yapısını ortaya koydu.

Atay, “Ortada, ülkeleri bir paylaşım savaşıyla yok edilmiş bir halk var ve sebep olanlardan biri de bu iktidar. Yaşadığımız sıkıntıların sebebi Suriyeliler değil. Bir savaşla hayatları çalınanlarlara #SuriyelilerDefolsun diyeceğinize, hesabı iktidardan sormak zorundasınız.” diye yazdı.

HDP’LİLER AYNI KAFA...

HDP listelerinden milletvekili adayı gösterilen lakin seçilemeyen solcu Veli Saçılık da Suriyelileri savunurmuş gibi yaptı, AK Parti’ye saldırdı... Bir yerden emir almış gibi aynı mantıkla konuşan HDP’li solcuların kullandıkları ifadeler dikkat çekti.

Saçılık şu herzeleri savurdu:

“Suriye'yi cihatçı katillerle birlikte yıktınız, viran ettiniz. Türkiye'de ucuz iş gücü olarak sömürdünüz. Irkçı faşistler defolsun, biz mazlumla ekmeğimizi bölüşürüz.”

HÂLÂ GERİ YOLLAMA DERDİNDE

Sosyal medyadaki nefret söylemini eleştirirken mültecilerin geri döndürülmesi gerektiğini savunan, yaşanan patlamalar üzerinden Suriyelilere karşı kışkırtıcı ifadeler kullanmasıyla bilinen eski MHP'li Sinan Oğan şunları yazdı:

“Suriye’de savaş büyük ölçüde sona erdi. Yapılacak iş bir plan çerçevesinde 2011’den beri misafir ettiğimiz Suriyelileri 18-50 yaş arasındaki erkeklerden başlamak üzere geri göndermektir. Twitter’da #SuriyelilerDefolsun şeklinde başlıklar açmak son derece yanlıştır, zararlıdır...”

TABELA PARTİSİ: AK PARTİ’YE SES ÇIKARMAYANLAR...

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, etiketi açan ırkçıların AK Parti’ye sessiz kaldığını savunarak skandal bir açıklamada bulundu. Taş, “#SuriyelilerDefolsun hashtagı açanlar; Suriyeli’lerin ülkemize göçüne yol açan İç savaşı derinleştiren, Suriye yangına benzinle giden AKP’nin politikalarına sesinizi çıkarmadınız, şimdi de AKP’nin ekonomi politikasının sonucu olan krizi Suriyelilerin üstüne yıkıyorsunuz. Ayıp.” ifadelerini kullandı.

“GÖÇMENLERE KÖTÜ DAVRANAN...”

Kapatılan Karşı gazetesinin üst düzey görevililerinden biri olan Kutlu Esendemir, “Göçmenlere kötü davranan herkes, umarım bir gün en katıksız faşistlerin göbeğinde o göçmenliği yaşamak zorunda kalır. #SuriyelilerDefolsun” diye yazdı.