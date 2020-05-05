Ülkelerine dönmek isteyen Özbekler, konsolosluk önünde toplandı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası uçuşların durdurulması nedeniyle Türkiye'de kalan Özbekistan vatandaşları, ülkelerine dönmek için Özbek yetkililere çağrıda bulundu.

Levent'teki Özbekistan Başkonsolosluğu önünde toplanan Özbekler, konsolosluk yetkilileriyle görüşmek istediklerini ancak kimseye ulaşamadıklarını anlattı.

Grup adına AA'ya konuşan Serdar Pardayev (28), 3 ay önce Türkiye'ye geldiğini, annesinin burada çalıştığını ancak şu an işsiz ve parasız kaldığını, ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Kendisi gibi bir çok insanın mağdur ve mahsur kaldığını anlatan Pardayev, insanların parasız kaldığını ve ülkelerine dönmek için konsolosluk yetkilileriyle görüşmek istediklerini ama bir cevap alamadıklarını belirtti.

Pardayev, burada kalan insanların yaşayacak yerlerinin olmadığını iddia ederek, "Ülkemizden bizim için charter uçuşu yapmalarını istiyoruz. Rica ediyoruz, lütfen yardımcı olun. Bizi kimse duymuyor. Benim durumumda olan yaklaşık bin insan var." diye konuştu.