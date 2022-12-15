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Ekonomi Ülkelerinde altın, elmas, bakır, petrol ne ararsan var! Israrla Türkiye'ye teklif ettiler
Ekonomi

Ülkelerinde altın, elmas, bakır, petrol ne ararsan var! Israrla Türkiye'ye teklif ettiler

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile son dönemde yaptığı işbirliği ve ticaret anlaşmaları önemli bir boyuta ulaştı. Özellikle maden yataklarıyla ünlü bir ülke olan Kongo'nun Türk yetkililere çağrılarda bulunduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 08:52:00 -
Ülkelerinde altın, elmas, bakır, petrol ne ararsan var! Israrla Türkiye'ye teklif ettiler

Başta savunma sanayii olmak üzere yatırım ve iş birliği anlaşmaları ile ticaret hacmi de 35 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin Afrika açılımı politikası kapsamında geliştirdiği ilişkiler, Fransa başta olmak üzere bazı bazı ülkeleri rahatsız ederken, önümüzdeki süreçte Türk firmalar kıtada yeni yatırım imkânlarına kavuşacak. TBMM Dışişleri Komisyonunda önceki gün, Afrika ülkeleri ile olan ticari, ekonomik, savunma ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için 7 ayrı anlaşma kabul edildi. Görüşmeler sırasında Dışişleri ve diğer ilgili bakanlık bürokratları tarafından Türkiye-Afrika ilişkileri konusunda geniş çaplı bir sunum yapıldı. Buna göre Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayısını son 20 yılda 12’den 44’e çıkaran Türkiye’nin, kıtada üstlendiği projelerin tutarı 82 milyar doları aşmış durumda. Türk firmalarının Afrika kıtasındaki yatırımların tutarı ise 6 milyar dolara ulaştı. Afrika ülkeleri ile son yıllarda hem siyasi ve kültürel bağlar hem de ticari bağlar hızla güçlendi. Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile yaptığı başta savunma sanayi olmak üzere yatırım ve işbirliği anlaşmaları ile de ticaret hacmi 35 milyar doları aştı.

Talep yağıyor

Özellikle zengin maden yataklarına ve tarıma elverişli geniş topraklara sahip olan Kongo Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma inşaat, tarım, gıda, tekstil, otomotiv gibi alanlarda Türk firmalara geniş çaplı teşvik imkânı verilecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı “Kongo, bizim firmalarımızla çalışmak istiyor. Bizim de bu anlaşmayı bir an önce yürürlüğe koymamız hâlinde özel sektörümüz bundan ciddi bir şekilde yararlanacak, kamulaştırmaya veya devletleştirmeye karşı firmalar belli bir güvence altında olacak, kar transferleri gecikmeksizin yapılabilecek” diye konuştu.

Savunmada 26 ülke sırada

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ise Türkiye’nin savunma sanayii alanında diğer ülkelerle yaptığı iş birlikleri konusunda bilgi verdi. Demirel, Türkiye’nin şu ana kadar 84 ülkeyle bu alanda anlaşma yaptığını hatırlatarak “Bunun yanı sıra, Avrupa ve Amerika bölgesinde 13, Afrika’da ve Orta Doğu’da 8, Uzak Doğu ve Kafkaslarda ise 5 ülkeye daha savunma sanayi iş birliği anlaşması yapmak üzere teklifimiz bulunmaktadır” dedi.

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