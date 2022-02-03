  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ülkelerin borç sıralaması belli oldu! Türkiye dikkat çekti
Ekonomi

Ülkelerin borç sıralaması belli oldu! Türkiye dikkat çekti

2021 yılı ülkelerin borç sıralaması belli oldu. Japonya yüzde 256,9 ile borçlular listesinin ilk sırasında yer alırken, Sudan yüzde 209,9 ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye ise yüzde 37,8 ile listenin son sıralarında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 10:02:00 -
Ülkelerin borç sıralaması belli oldu! Türkiye dikkat çekti

Son dönemde koronavirüs salgını birçok ülkede kapanmaları beraberinde getirdi ve bu da borç yüklerini artıran bir etmen olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik faaliyetlerde yavaşlama meydana gelirken, ülkelerin geçtiğimiz yıla ait devlet borcu ile Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) arasındaki oranları belli oldu.

Japonya ilk sırada

Buna göre Japonya, yüzde 256,9 ile borçlular listesinin ilk sırasında yer aldı.

Visual Capitalist'in hazırladığı görselde, Japonya'yı yüzde 209,9 ile Sudan, yüzde 206,7 ile Yunanistan izledi.

Türkiye'nin oranı yüzde 37,8

Türkiye ise yüzde 37,8'lik oran ile listenin son sıralarında yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu arada borç/GSYİH oranı, bir ülkenin kamu borcunu ekonomik çıktısıyla karşılaştıran ölçüm şekli olarak biliniyor.

Söz konusu oran bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkenin borcunu ödeyememe riski de o kadar yüksek oluyor. Bu durum ise piyasalarda finansal paniğe yol açıyor.

 

Batılı ülkelerdeki borç yükü, tabloda göze çarpıyor. Borç/GSYİH oranı ABD'de yüzde 133,3, Kanada'da yüzde 109,9, Fransa'da yüzde 115,8 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 108,5 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay