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Dünya Ülkeler son dakika duyurdu! Kim Jong-un bu sabah harekete geçti
Dünya

Ülkeler son dakika duyurdu! Kim Jong-un bu sabah harekete geçti

Japonya ve Güney Kore, Kim Jong-un'un yönetimindeki Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 08:30:00 -
Ülkeler son dakika duyurdu! Kim Jong-un bu sabah harekete geçti

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Balistik füze olduğu görünen unsurun Kuzey Kore'nin iç bölgesinden doğu yönüne doğru fırlatıldığını" belirtti.

Bakan Kişi, Kuzey Kore'nin balistik füzesinin ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio da Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri sürdürdüğü denemeleri "oldukça talihsiz bulduklarını" söyledi.

Kişida, bölgedeki deniz ve hava taşıtlarının güvenliğinin teyit edilmesi ve olası hasar tespit çalışmalarına yönelik yetkililere talimat verdiğini aktardı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin yerel saatle 08.10 sularında gerçekleştiğini ve bölgesel durumun ABD ile iş birliği halinde izlendiğini bildirdi.

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

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