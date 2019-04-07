Ülkedeki tüm döviz büroları kapatıldı!

Tanzanyalılar tarafından yaygın olarak kullanılan ve turizm gelirlerinin büyük öneme sahip olduğu ülkede, birkaç günlüğüne kapatıldığı açıklanan döviz büroları mart ayından bu yana faaliyet göstermiyor.

İlk olarak Darüsselam şehrinde başlayan ve sonrasında tüm ülkeye yayılan operasyonlarla tüm döviz büroları kapatılırken, bazı iş yeri sahiplerinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Tanzanya Maliye Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamda, döviz bürolarının beyan ettiklerinden çok daha fazla miktarda parayla işlem yaptıkları, vergi kaçırdıkları ve kara para akladıkları gerekçesiyle kapatıldığını söyledi.

ABD doları şili karşısında gerilemeye başladı

Ülke para birimi şilinin değer kaybetmesinin ardından alınan kapatma kararıyla, ABD doları Tanzanya şilini karşısında gerilemeye başladı.

Tanzaya Devlet Başkanı Maguli, geçen yıl döviz büroları hakkında soruşturma başlatılması talimatını vermişti.