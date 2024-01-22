Ülkedeki Müslümanlarla zulmeden Hindular yıktıkları caminin yerine tapınak inşa etti!

Tapınağın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Tartışmaların odağındaki "Hindu tanrısı Ram'a" adanan tapınağın açılışını Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptı. Açılış törenine aralarında siyasetçi ve oyuncuların da bulunduğu binlerce kişi katıldı.

Törene geleneksel kıyafetleriyle katılan Modi, 1992 yılında Hindular tarafından yıkılan tarihi caminin yerine tapınak inşa edilmesini “yeni dönemin” başlangıcı olarak yorumladı. Modi etkinlikten sonra yaptığı açıklamada ise, “Bugün tarihe geçecek. Bu tarihi vesileyle vatandaşlarımız tebrik etmek istiyorum” dedi.

Hindular törende ülkedeki Müslümanlara yönelik katliamlarını sürdüreceklerinin sinyallerini verdi.

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