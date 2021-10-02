Ülkedeki cezaevlerinde yer kalmadı! Binlerce mahkûm affedilecek
Ekvador, bu hafta bir cezaevinde çıkan çok sayıda kişinin öldüğü çatışmanın ardından, cezaevlerinde yer açmak için binlerce mahkûmu affetmeyi planlıyor.
Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir hapishanede silahlı iki çete arasında kavga çıkmış, 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından cezaevlerinde yer açmak için binlerce mahkûmun affedileceği belirtildi.
Yaşlılar, kadınlar, engelli ve ölümcül hastalığı olanlara af listesinde öncelik verilecek. Yabancı ülke vatandaşları ise sınır dışı edilecek.