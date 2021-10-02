  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ülkedeki cezaevlerinde yer kalmadı! Binlerce mahkûm affedilecek
Dünya

Ülkedeki cezaevlerinde yer kalmadı! Binlerce mahkûm affedilecek

Ekvador, bu hafta bir cezaevinde çıkan çok sayıda kişinin öldüğü çatışmanın ardından, cezaevlerinde yer açmak için binlerce mahkûmu affetmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 21:35:00 -
Ülkedeki cezaevlerinde yer kalmadı! Binlerce mahkûm affedilecek

Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir hapishanede silahlı iki çete arasında kavga çıkmış, 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından cezaevlerinde yer açmak için binlerce mahkûmun affedileceği belirtildi.

Yaşlılar, kadınlar, engelli ve ölümcül hastalığı olanlara af listesinde öncelik verilecek. Yabancı ülke vatandaşları ise sınır dışı edilecek. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay