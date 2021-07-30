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Dünya Ülkede yol çöktü: En az 204 kişi mahsur kaldı! İşte anbean o anlar
Dünya

Ülkede yol çöktü: En az 204 kişi mahsur kaldı! İşte anbean o anlar

Hindistan'da Sirmaur bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol çöktü. En az 204 kişinin mahsur kalmasına neden olan yolun çökme anı kameralara anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 18:51:00 - 2021-07-30 18:58:30

Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde 707 Ulusal Otoyolu üzerinde yer alan Sirmaur bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol çöktü. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansırken, en az 204 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı.

Yol saniyeler içinde çöktü

Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde 707 Ulusal Otoyolu’nun Sirmaur ayağının 100 metrelik bölümü, bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle saniyeler içinde çöktü.

 

En az 204 kişi mahsur kaldı

Olayda can kaybı yaşanmazken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Himachal Pradesh Afet Yönetim İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yerli halk ve turistler de dahil olmak üzere en az 204 kişinin Lahaul-Spiti bölgesinde farklı yerlerde mahsur kaldığı bildirildi. Eyalet hükümetinden mahsur kalan turistlerin hava yolu ile tahliye edilmesi için helikopter göndermesi istendi.

Hindistan, muson mevsiminin başlamasıyla şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor.

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