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Dünya Ülkede yasa dışı ilan edilmişti! Kararlarını açıkladılar
Dünya

Ülkede yasa dışı ilan edilmişti! Kararlarını açıkladılar

Endonezya'nın yasa dışı ilan ederek kapattığı 'Pembela İslam Cephesi' çalışmalarını farklı bir ad altında sürdüreceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:56:00 -
Ülkede yasa dışı ilan edilmişti! Kararlarını açıkladılar

Endonezya Güvelik Bakanı Muhammed Mahfud tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, "İslam'ı Savunanlar Cephesi" ismiyle de bilinen Pembela İslam Cephesi'nin resmi olarak yasadışı ilan edildiğini bildirdi.

Bahse konu grubun terörizmle bağlantılı olduğunu ileri süren Mahfud, kararın derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

Grubun yetkililerinin bildirdiğine göre, Endonezya hükümetinin kapattığı Pembela İslam faaliyetlerine "Persatuan İslam Cephesi" (İslami Birlik Cephesi) ismiyle devam edecek.

Pembela İslam Cephesi'nin, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen çok sayıda büyük kitlesel mitingler gerçekleştirdiği biliniyor. Grup, kasım ayında Suudi Arabistan'daki sürgünden dönen ve aralık ayının başlarında Cakarta'da tutuklanan, Endonezya siyasetinde tartışmalı bir isim olan Müslüman lider Habib Rizieq Shihab tarafından yönetiliyor.

Kaynak: star.com.tr

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