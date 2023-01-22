Ülkede 'şüpheli' salgın alarmı! 21 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.
Badahşan yerel yetkilileri, Vahan ilçesine bağlı Pamir bölgesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" bir salgının yayıldığını duyurdu.
21 kişi hayatını kaybetti
Son iki haftada salgına yakalanan 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Öte yandan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı, bölgeye sağlık ekiplerinin Tacikistan üzerinden ulaştığını kaydetti.
Badahşan'ın Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırında bulunan Pamir bölgesinde Afganistan vatandaşı Kırgızlar yaşıyor.
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