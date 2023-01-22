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Dünya Ülkede 'şüpheli' salgın alarmı! 21 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Ülkede 'şüpheli' salgın alarmı! 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 12:48:00 - 2023-01-22 12:49:55
Ülkede 'şüpheli' salgın alarmı! 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Badahşan yerel yetkilileri, Vahan ilçesine bağlı Pamir bölgesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" bir salgının yayıldığını duyurdu.

21 kişi hayatını kaybetti

Son iki haftada salgına yakalanan 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı, bölgeye sağlık ekiplerinin Tacikistan üzerinden ulaştığını kaydetti.

Badahşan'ın Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırında bulunan Pamir bölgesinde Afganistan vatandaşı Kırgızlar yaşıyor.

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