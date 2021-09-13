  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ülkede şoke eden olay! Cezaevine silahlı baskın: 240 mahkum firar etti
Katar ile Fransa arasında Afganistan görüşmesi
AB'den Van'a ziyaret
Okul çağındaki çocuklarda risk yok denecek kadar az!
Dünya Ülkede şoke eden olay! Cezaevine silahlı baskın: 240 mahkum firar etti
Dünya

Ülkede şoke eden olay! Cezaevine silahlı baskın: 240 mahkum firar etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir hapishaneye düzenlenen silahlı baskında 240 mahkum firar etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 16:59:00 -
Ülkede şoke eden olay! Cezaevine silahlı baskın: 240 mahkum firar etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kogi eyaletindeki bir cezaevine düzenlenen silahlı baskında 240 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Nijerya’nın Kogi eyaletindeki Kabba kentinde gece saatlerinde bir cezaevine kimliği belirsiz silahlı kişilerce baskın düzenlendi. Nijerya Islahevi Hizmetleri (NCOS) sözcüsü Francis Enobore yaptığı açıklamada, silahlı saldırganlar ve güvenlik güçleri arasında yoğun silahlı çatışma yaşandığını ve 240 mahkumun cezaevinden firar ettiğini söyledi.

Saldrıganlar patlayıcı kullandı

Nijerya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise çatışmada 1 asker ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 gardiyanın ise kayıp olduğu belirtildi. Bakanlık, baskın sırasında cezaevinde 15 asker, 10 polis ve 10 gardiyanın görevli olduğunu açıkladı. Saldırganların tel örgüyü geçmek için patlayıcı kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, kaçan mahkumların yeniden yakalanması için operasyon başlatıldı.

Öte yandan, Nijerya’nın Imo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine 5 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda bin 844 mahkum firar etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay