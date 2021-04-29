Ülkede şok! 500 kilogramlık kilise çanı çalındı
Kenya'da bir kiliseden yarım ton ağırlığındaki bakır çan çalındı.
Kenya'da bir kiliseden yarım ton ağırlığındaki bakır çanın çalındığı bildirildi.
The Standard gazetesinin haberine göre, Kiambi bölgesindeki Meryem Ana Ortodoks Kilisesi'ne giren hırsızlar, beraberlerinde kilisenin devasa çanını götürdü.
Kilisenin başındaki isimlerden James Warari, hırsızların kapıyı kırarak içeri girdiklerini ve 500 kiloluk bakır çanı götürdüklerini söyledi.
Yerel yöneticiler ve polisten sorumluları bularak adalet önüne çıkarmalarını isteyen Warari, hükümete de Kovid-19 salgınından ötürü kapalı olan kiliselerin güvenliğini sağlama çağrısı yaptı.
Aynı kiliseden geçen ay da çok sayıda sunak şarabının ve değerli eşyanın çalındığı belirtildi.