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Dünya Ülkede şiddetli deprem! 5,2 büyüklüğünde sallantı
Dünya

Ülkede şiddetli deprem! 5,2 büyüklüğünde sallantı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 23:54:00 -
Ülkede şiddetli deprem! 5,2 büyüklüğünde sallantı

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Santa Cruz kentinin 49 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

39,1 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti

Şili'de 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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