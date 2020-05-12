Ülkede polis komutanının cenaze törenine saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan’da bir polis komutanının cenaze törenine yönelik saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 56 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan’ın Nangarhar ilinde bir polis komutanının cenaze törenine yönelik saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı.
“Törene katılanlar hedef alındı”
Afganistan’ın Nangarhar iline bağlı Kuzkunar ilçesinde bir cenaze törenine saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Yerel polis komutanı Sheikh Akram'ın cenaze törenine katılanlar hedef alındı. Cenaze törenine katılan 15 kişi hayatını kaybetti ve 56 kişi de yaralandı." dedi.
Hayatını kaybedenler arasında il şura meclisi üyesinin de bulunduğu öğrenildi.