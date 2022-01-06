Ülkede olaylar kızışıyor! Can kaybı 60'a yükseldi

Sudan'da askeri müdahalenin ardından patlak veren protestolarda can kaybı 60’a yükseldi.

Sudan'da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Bugün başta başkenti Hartum olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen protestolarda 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile geçtiğimiz sene ekimden bu yana gösteriler sırasında hayatının kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden son 3 protestocunun Bahri ve Omdurman şehrindeki gösteriler sırasında baş, kalça ve göğsünden vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Ne olmuştu?

Sudan’da geçtiğimiz sene 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.

Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım’da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk ise göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak’ta istifa ettiğini duyurmuştu.