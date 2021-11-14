  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

At yalanı varsa inananı! Cumhurbaşkanı'nın evini değil, Dolmabahçe Sarayı'nı çekiyorlarmış!

CHP'nin provokatörü Mahmut Tanal yine faka bastı!

Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre vaka haritası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bunu yapan insanların amel defteri kapanmayacak!

Fuat Oktay'dan flaş çıkış: Senin de son vidanı sıkarız

MHP lideri, özel olarak tasarlayıp çizdi! İşte Bahçeli'nin o haritası

Devlet Bahçeli’den çarpıcı uyarı: Buna müsaade edilmemeli

Avukat annesi Başak Cengiz’in katilini savunacak! Dehşetin ardından dakikalarca samuray kılıcıyla sokakta dolaşmış!

Terör sevici Demirtaş, Türkkan'ın ahlaksız küfründen sonra konuştu!

'Yeni alışacağımız olay şu' dedi! Dikkat çeken altın iddiası: Tarih verdi
Dünya Ülkede olaylar büyüyor! Ölü sayısı yükseldi, 39 polis yaralandı
Dünya

Ülkede olaylar büyüyor! Ölü sayısı yükseldi, 39 polis yaralandı

Sudan'da darbe karşıtı protestolarda ölü sayısı 5'e yükselirken 39 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 00:24:00 - 2021-11-14 00:30:18

Sudan’da darbe karşıtlarının sivil yönetim talebiyle düzenlediği protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Sudan’da 25 Ekim’deki darbe girişimi ile başlayan siyasi krizin etkileri devam ederken, darbe karşıtları bir kez daha sokaklara dökülmüştü. Protestolarda güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle vurduğu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölü sayısı 5'e yükseldi

Ülkedeki bağımsız sendikalardan Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Başkent Hartum ve Omdurman’da 4 kişinin gerçek mermiyle vurularak, 1 kişinin de göz yaşartıcı gaz kapsülü nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

39 polis memuru yaralandı

Polis ise yaptığı açıklamada, protestocuların polis karakollarına saldırması sonucu 39 polis memurunun ciddi şekilde yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Sudan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan’ın 25 Ekim’deki askeri müdahaleden bu yana aldığı kararlar protesto ediliyor.

Sudan'da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018’de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 10 Nisan 2019’da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra Ağustos 2019’un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, Başbakan ise Hamduk olmuştu.

Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. 25 Ekim sabah saatlerindeki ise darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı.

El Burhan, hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. El Burhan daha sonra, geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin serbest bırakıldığını ve askeri müdahale sonrası feshedilen geçiş konseyinin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu İmam Hatip okullarını hedef aldı! Utanmadan bir de söyledi!
Siyaset

Temel Karamollaoğlu İmam Hatip okullarını hedef aldı! Utanmadan bir de söyledi!

Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İmam Hatip okul..
Fuat Oktay'dan flaş çıkış: Senin de son vidanı sıkarız
Gündem

Fuat Oktay'dan flaş çıkış: Senin de son vidanı sıkarız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Milletin sesi, milletin muhalefete karşı, sadece Kılıçdaroğlu'na değil, onun milletine küfreden diğer ..
Gürsel Tekin AK Parti İBB'sini suçlamaya kalktı... Halk rezil etti!
Siyaset

Gürsel Tekin AK Parti İBB'sini suçlamaya kalktı... Halk rezil etti!

AK Parti yönetimi altındayken İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarında daha fazla arıza olduğunu ileri süren CHP'li Milletvekili Gürsel Tekin'e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay