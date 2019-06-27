Ülkede maden çöktü! Onlarca kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin günydoğusunda bulunan bir bakır madeninde çökme meydana geldi. Olayda 41 kişi hayatını kaybetti.27 Haziran 2019 Perşembe 23:03
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda İsviçreli Kamoto şirketine ait bir bakır madeninde meydana gelen çökme sonucu 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, son haftalarda kaçak madenciliğin arttığı bölgede çökme yaşandı.
Yerel yetkililer, çökme sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Resmi çalışma izinleri olmaya kişilerin üzerine çöktü
Madeni işleten İsviçre merkezli Kamoto Bakır Şirketinden yapılan açıklamada, Kolwezi bölgesindeki madenlerine her gün resmi çalışma izni bulunmayan binlerce kişinin izinsiz girdiği ifade edildi.
Şirketin kaçak madencileri engellemek için yerel güvenlik yetkilileriyle sürekli iletişim içinde olduğu kaydedilen açıklamada, madenlere izinsiz giren kişilerin bulunduğu yerlerde meydana gelen çökmenin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
Bakır ve kobalt cevheri açısından zengin KDC'deki maden bölgelerinde yoksul halk ruhsatlı madenlerin terk edilmiş tünellerine izinsiz girerek güvenlik önlemi almadan çalışıyor.
YORUM YAZ