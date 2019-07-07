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Ülkede korkunç saldırı! Hayvan otlatan çocuklar hayatlarını kaybetti

Afganistan'da Taliban'ın yaptığı düşünülen bombalı saldırı sonucu bölgede hayvan otlatan 7 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:28
Ülkede korkunç saldırı! Hayvan otlatan çocuklar hayatlarını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinin Devletyar ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti.

Gur Valiliğinden yapılan açıklamada, Devletyar ilçesinin Dehkede Sumak köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede hayvan otlattığı sırada patladığı belirtildi.

Taliban olduğu düşünülüyor

Patlamada 7 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, bir çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:28
  1. Afganistan
  2. Gur vilayeti
  3. Gur Valiliği
  4. Taliban
  5. bomba
  6. Dehkede Sumak köyü

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