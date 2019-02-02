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Ülkede köpek beslemek yasaklandı

2010 yılında köpekleri evcil hayvan olarak yasaklayan bir fetva yayınlayan İran dini otoriteleri bu defa sokaklarda köpek beslemek ve köpeklerle gezmeyi yasakladı. Yasa kapsamında özellikle Başkent Tahran'da denetimler sıkışlaştırılacak.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:24
Ülkede köpek beslemek yasaklandı

Tahran'ın polis şefi Hüseyin Rahimi, birkaç gün önce Genç  Gazeteciler Kulübü haber kanalına verdiği demeçte, "Halka açık yerlerde köpekleriyle yürüyen insanlar ciddi şekilde cezalandırılacak." dedi.

İran polisi ise "Köpekler korkulara neden olabilir ve diğer insanlarla paniğe kapılabilir.'' ifadeleri ile yasağı savunuyor.

İran manevi otoritesi bu yasakla aynı zamanda bir çok İranlı'nın batı yaşamına entegresini önlemek istediğini vurguluyor.

Örneğin bir avukat, yıllar önce, Batı'da olduğu gibi köpek sahibi olan ailelerin köpeklere kendi eşlerinden ve çocuklarından daha fazla sevgi göösterdiği konusunda uyardı. İsmini açıklamak istemeyen Avukata göre, köpeklerle dostluk "Batı'nın kör bir taklidi" dir.

Kaynak: Ksta.de

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:24
  1. İRAN
  2. KÖPEK
  3. YASAK

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