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Dünya Ülkede kıtlığın içler acısı boyutu! Ambulansın benzini bitince hastayı yürüyerek taşıdılar
Dünya

Ülkede kıtlığın içler acısı boyutu! Ambulansın benzini bitince hastayı yürüyerek taşıdılar

Ekonomik krizin yaşandığı ve temel ihtiyaçlar için insanların uzun kuyruklar oluşturduğu Lübnan'da ambulansın benzini bitince sağlık çalışanları, hastaları yürüyerek taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 17:15:00 - 2021-08-18 17:39:08

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ambulansların benzini olmadığı için doktorlar ve sağlık personeli hasta nakillerini yürüyerek yapmak zorunda kaldı.

Ambulansın benzini bitti

Lübnan'da ekonomik kriz devam ederken, ülkede benzin kıtlığı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Başkent Beyrut'un doğusundaki Eşrefiye Mahallesi’ndeki Rizk Hastanesi'nden acil nakledilmesi gereken bir hasta, ambulansların benzini olmadığı için doktorlar ve sağlık ekipleri tarafından yürüyerek Hotel Dieu Hastanesi'ne sevk edildi.

Transfer sırasında sağlık personeli “Benzin yok, hastaları kurtarın” yazılı pankartlar da taşıdı.

Transfer işlemlerine katılan bir doktor, "Ambulanslarda benzin yok. Sağlık alanında durumu çok kötü. Bu durum 48 saat daha devam ederse bütün hastanelerde yatanlar bu nakil ettiğimiz hastanın benzer durumunda olacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri, hastanelerde yaşanan elektrik kesintisi sonucu, solunum cihazları da dahil tıbbı cihazların çalışmaması ihtimalinin hastaları tehlikeye attığını söyledi.

Ülkede kıtlık sürüyor! Temel ihtiyaçlar için uzun kuyruklar oluştu
Ülkede kıtlık sürüyor! Temel ihtiyaçlar için uzun kuyruklar oluştu

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