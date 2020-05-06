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Dünya

Ülkede kanlı saldırı! Çok sayıda insan öldü, ev yandı, hayvan telef oldu

Nijerya’nın Plateau eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan saldırı sonucu birçok ev yandı ve çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 08:05:00 -
Ülkede kanlı saldırı! Çok sayıda insan öldü, ev yandı, hayvan telef oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau eyaletinin Bassa bölgesindeki Kwal köyünde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ölü sayısını belirtmedi

Saldırıda birçok ev yandı ve çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Ogaba, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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