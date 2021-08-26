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Dünya Ülkede infiale neden oldu! Üniversite öğrencisi toplu tecavüze uğradı
Dünya

Ülkede infiale neden oldu! Üniversite öğrencisi toplu tecavüze uğradı

Hindistan'da bir üniversite öğrencisi 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı. 23 yaşındaki genç kızın hastanede tedavisi devam ederken saldırganlar polis tarafından aranıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 19:04:00 - 2021-08-26 19:10:33
Ülkede infiale neden oldu! Üniversite öğrencisi toplu tecavüze uğradı

Hindistan'da bir üniversite öğrencisinin toplu tecavüze uğraması ülkede büyük yankı uyandırdı. Hastanede tedavisi devam eden 23 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunan 5 kişi ise polis tarafından aranıyor.

Hindistan'da tenha bir ormanlık alandaki Chamundi tepelerinin yakınında bir üniversite öğrencisi, 5 kişinin toplu tecavüzüne uğradı. 23 yaşındaki gencin hastanede tedavi gördüğü bildirilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıya ilişkin 5 kişi aranıyor

BBC'de yer alan habere göre, Karnataka'daki Mysuru kentinde polis, saldırıya ilişkin 5 kişinin arandığını açıkladı. Salı yerel saatle 19.30 sıralarında bildirilen olayda polis, sarhoş oldukları düşünülen saldırganların yerel yönetim enstitüsü öğrencisine cinsel saldırıda bulunmadan önce yanındaki erkek öğrenciye içki şişeleri atarak fiziksel saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

2012'de benzer olay yaşanmış idam cezası verilmişti

Olay, Aralık 2012'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de otobüste toplu tecavüze uğradıktan birkaç gün sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisinin yaşadıklarını hatırlatıyor. Küresel öfkeye yol açan olay sonrası Hindistan'da cinsel nitelikli suçlarla mücadele için sert yasalar çıkarılmıştı. İdam cezası verilen beş saldırgandan dördü geçen yıl idam edilmiş, beşincisi ise hapishanede ölmüştü.

Cinsel suçlarda azalma olmadı

Ülkede artan önlemlere rağmen, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarda azalma olmadı. Hindistan'da polis, 2018'de 33 bin 977 tecavüz vakası kaydetti. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve birçoğunun rapor edilmediği öne sürülüyor.

 

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