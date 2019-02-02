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Ülkede havalimanı 'acil durum' koduyla boşaltıldı

Avustralya'da bulunan Brisbane Havalimanı 'Acil bir durum' gerekçesiyle boşaltıldı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:51
Ülkede havalimanı 'acil durum' koduyla boşaltıldı

Avustralya'da polis ekipleri 'Acil bir durum' gerekçesiyle uluslararası Brisbane Havalimanı'nı boşalttığını duyurdu.

Brisbane Havalimanı şüpheli bir kişinin gözaltına alınmasıyla birlikte 'Acil bir durum' gerekçesiyle kapatıldı.

Olayın ardından yolcular bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılırken, havalimanına gelen trenler de beklemeye alındı.

"Bomba tehdidi oluşturan adam vuruldu"

Queensland polisinin yaptığı açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, ölen ya da yaralanan olmadığı da bildirildi.

Yerel bir gazete olan The Courier Mail tarafından terminalde bir bomba tehdidi oluşturduğu iddia edildikten sonra bir adamın polis tarafından vurulduğu bildirilirken, bir adamın da elinde bıçak taşıdığı iddia edildi. Görgü tanıkları da olay yerine çok sayıda ambulansın geldiğini aktardı.

"Polis merkezine götürüldü"

Queensland Polis ofisi ise operasyon kapsamında 1 kişinin polis merkezine götürüldüğü belirterek, "Bir şahıs sorgusu yapılmak üzere polis merkezine aktarıldı. Uzman polisler terminalde devam eden temizleme çalışmaları için bırakıldı” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 14:51
  1. Avustralya
  2. Brisbane Havalimanı
  3. The Courier Mail
  4. Queensland Polis ofisi

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