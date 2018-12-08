Ülkede facia! Yanlışlıkla kendi askerlerini vurdular: 7 ölü
Afganistan'da Hava Kuvvetleri tarafından Taliban'a karşı düzenlenen hava operasyonunda yanlışlıkla Afgan güçlerinin vurulduğu ve 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.08 Aralık 2018 Cumartesi 16:01
Afganistan'ın Uruzgan vilayetine bağlı Çinartu ilçesinde Taliban'a karşı düzenlenen hava harekatında yanlışlıkla Afgan güvenlik güçlerinin vurulması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Çinartu Kaymakamı Faiz Muhammed, güvenlik güçlerinin ilçede birkaç gündür Taliban'a karşı operasyon düzenlediğini söyledi.
6 asker de yaralandı
Afgan Hava Kuvvetleri tarafından dün akşam bölgede düzenlenen hava operasyonunda yanlışlıkla güvenlik güçlerinin hedef alındığını aktaran Muhammed, olayda 7 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Muhammed, 6 askerin de olayda yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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