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Ülkede facia! Yanlışlıkla kendi askerlerini vurdular: 7 ölü

Afganistan'da Hava Kuvvetleri tarafından Taliban'a karşı düzenlenen hava operasyonunda yanlışlıkla Afgan güçlerinin vurulduğu ve 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:01
Ülkede facia! Yanlışlıkla kendi askerlerini vurdular: 7 ölü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetine bağlı Çinartu ilçesinde Taliban'a karşı düzenlenen hava harekatında yanlışlıkla Afgan güvenlik güçlerinin vurulması sonucu 7 asker hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Çinartu Kaymakamı Faiz Muhammed, güvenlik güçlerinin ilçede birkaç gündür Taliban'a karşı operasyon düzenlediğini söyledi.

6 asker de yaralandı

Afgan Hava Kuvvetleri tarafından dün akşam bölgede düzenlenen hava operasyonunda yanlışlıkla güvenlik güçlerinin hedef alındığını aktaran Muhammed, olayda 7 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Muhammed, 6 askerin de olayda yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:01
  1. Afganistan
  2. Taliban
  3. Afgan güvenlik güçleri
  4. Çinartu Kaymakamı Faiz Muhammed
  5. Afgan Hava Kuvvetleri

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