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Dünya Ülkede facia! Tekne battı: 8 ölü, en az 40 kayıp
Dünya

Ülkede facia! Tekne battı: 8 ölü, en az 40 kayıp

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 120 yolcunun bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken en az 40 kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 21:28:00 -
Ülkede facia! Tekne battı: 8 ölü, en az 40 kayıp

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde meydana gelen tekne kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişinin kayıp olduğu düşünülüyor.

120 yolcunun bulunduğu tekne battı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan Güney Kivu eyaletinin Kalehe bölgesinde yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu tekne battı.

8 kişi öldü, en az 40 kişi kayıp

Teknedeki 57 kişi kurtarılırken, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybetti. Yetkililer, en az 40 kişinin kaybolduğunu düşünüyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Teknenin neden battığı henüz bilinmezken, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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