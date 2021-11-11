Ülkede facia! Tekne battı: 8 ölü, en az 40 kayıp
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 120 yolcunun bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken en az 40 kişi kayboldu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde meydana gelen tekne kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, en az 40 kişinin kayıp olduğu düşünülüyor.
120 yolcunun bulunduğu tekne battı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan Güney Kivu eyaletinin Kalehe bölgesinde yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu tekne battı.
8 kişi öldü, en az 40 kişi kayıp
Teknedeki 57 kişi kurtarılırken, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybetti. Yetkililer, en az 40 kişinin kaybolduğunu düşünüyor.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Teknenin neden battığı henüz bilinmezken, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.