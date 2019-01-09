0553 313 94 23

Ülkede domuz gribi krizi! Türk vatandaşlara uyarılar yapıldı

Gürcistan'da, domuz gribi nedeniyle 9 kişinin ölmesi, 450 kişinin ise tedavi altına alınmasının ardından Türk vatandaşlara uyarılar yapıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:19
Ülkede domuz gribi krizi! Türk vatandaşlara uyarılar yapıldı

Gürcistan'da, domuz gribi (H1N1) virüsü nedeniyle yaklaşık 9 kişinin hayatını kaybettiği 450 kişinin de tedaviye alındığı açıklandı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, bu ülkeye gidecek Türk iş insanları ve turistlerin dikkatli olmasını istedi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, yaptığı açıklamada, Gürcistan makamlarından elde ettikleri bilgiye göre, domuz gribi (H1N1) virüsü nedeniyle yaklaşık 450 kişinin tedaviye alındığı, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini öğrendiklerini açıkladı.

"450 kişi bu virüs nedeniyle tedavi görüyor"

370 kişinin halen ülkedeki hastanelerde tedavi altında tutulduğunu ifade eden Akyürek, "450 kişi bu virüs nedeniyle tedavi görüyor. Bunların 370'inin hastanelerde olduğunu öğrendik. 50’ye yakın kişi de ayakta tedavi gördü. Ne yazık ki 9 Gürcü vatandaşının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendik. Salgını kontrol altına almaya çalışan Gürcü makamları, Batum’daki bir hastaneyi karantina hastanesi olarak kullanmaya başlamış. Gürcistan’a ziyarette bulunacak Türk iş insanlarımız ve turist vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalı" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:19
  1. Gürcistan
  2. Türkiye
  3. Hopa
  4. Gürcistan'da domuz gribi krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşırı terleme için hangi doktora gidilir
    1. Aşırı terleme için hangi doktora gidilir
    2. Karamollaoğlu'ndan 'Tank Palet..
    3. Batman'da DAEŞ operasyonu! 6 kişi..
    4. Bingöl'de eğitime kar engelli
    5. Lübnan'dan Yüzyılın Anlaşması'na tepki
    6. "Kerkük IKBY'nin sınırları dışında"
    7. Ülkede domuz gribi krizi! Türk..
    8. Kayalıklarda mahsur alan keçiler..
    9. "Belirsizlikler sürecekse devam..
    10. Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in..
    11. Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar..
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Emniyetten vatandaşa 'Tanker Bank'..
    14. Poşetler marketlerde kaç paraya..
    15. Feci ölüm! Geriye sadece bu görüntü..
    16. Bakan açıkladı! Plastik poşetle ilgili..
    17. Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü
    18. Futbol: Hazırlık maçı
    19. "Herkes istekli, herkes gayretli"
    20. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar