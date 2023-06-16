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Dünya Ülkede büyük yangın! 1 haftadır söndüremediler
Dünya

Ülkede büyük yangın! 1 haftadır söndüremediler

Yeniakit Publisher
2023-06-16 22:04:00 - 2023-06-16 22:39:56

Meksika'nın Sonora eyaletinde çıkan yangında 4 bin 131 hektardan fazla alan küle döndü.

Imuris kenti sınırlarında 9 Haziran'da başlayan orman yangınında sıcak ve kuru hava nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı ve yangın kontrolden çıktı.

Sonora Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada 1 haftadır müdahalelerin sürdüğü yangında şimdiye kadar 4 bin 131 hektardan fazla alanın kül olduğunu belirtilirken, itfaiye ekipleri ve askeri personel dahil toplam 100 kişinin görev yaptığı aktarıldı.

Can kaybı bildirilmedi

Yangının yüzde 50 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilen açıklamada, yangın nedeniyle bölgede yaşayan çok sayıda yaban hayvanın telef olduğu ve çevrede yer alan 10 çiftlikte de maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Can kaybının bildirilmediği yangında Sonora eyaletinin farklı bölgelerinde 4 ayrı aktif orman yangınının daha meydana geldiği belirtildi.
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