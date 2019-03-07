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Ülkede büyük şok! Mahkeme partiyi kapattı

Asya ülkesi Tayland'da, Kral Maha Vajiralongkorn'un kız kardeşi Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi'yi başbakanlığa aday gösteren Thai Raksa Chart Partisi kapatıldı. Mahkeme, parti destekçilerine 10 yıl siyaset yasağı getirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 22:25
Ülkede büyük şok! Mahkeme partiyi kapattı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Kral Maha Vajiralongkorn'un kız kardeşi Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi'yi başbakanlığa aday gösteren Thai Raksa Chart Partisi'ni, seçimlere kısa süre kala kapattı.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Kral Maha Vajiralongkorn'un kız kardeşi Prensesi başbakanlığa aday gösteren Thai Raksa Chart Partisi'ni kapatma kararını oy birliğiyle aldı. Thai Raksa Chart, sürgündeki eski başbakan Taksin Şinavatra'yla ilişkilendirilen eski partilerdendi.

Uzmanlar, Thai Raksa Chart'ın feshedilmesinin, Taksin'in destekçilerinin 24 Mart'taki genel seçimi kazanmasını zorlaştırdığını söylüyor.

Tayland, 2014'teki darbeden bu yana askeri bir yönetim tarafından idare ediliyor. Mahkemenin kararıyla, partinin yönetimindeki isimlere de 10 yıl boyunca siyaset yasağı getirildi.

Partinin lideri Preechapol Pongpanich, mahkemenin kararını kabul ettiğini söyleyerek, "Hepimiz ülkemiz için iyi niyetliyiz" dedi.

Kral karşı çıkmıştı

Tayland Seçim Komisyonu, Prenses Barnavadi'yi başbakanlığa aday gösterilmesinin ardından partinin feshedilmesi için başvuru yapmıştı.

Prenses, 1972'de kraliyet unvanlarını bırakmıştı ancak hala resmen Tayland'da büyük saygı gören kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesi sayılıyor.

Kral Maha Vajiralongkorn, prensesin adaylığına şiddetle karşı çıkmış, adaylığın "uygunsuz" ve "anayasaya aykırı" olduğunu söylemişti. Bu açıklama sonrası Prenses adaylıktan çekilmişti.

Thai Raksa Chart, Taksin Şinavatra yanlısı en büyük parti olmasa da, muhalefetin daha çok Taksin yanlısı milletvekili çıkartmak için birkaç ayrı partiyle seçime girme stratejisine darbe vurdu. Taksin karşıtları, eski başbakanı kraliyet ailesine yeterince sadık olmamakla suçluyordu. Prenses de bu algıyı boşa çıkartmak için partinin başbakan adayı olarak gösterilmişti.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:25
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