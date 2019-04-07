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Ülkede aşiret liderlerine çağrı yapıldı: Evlatlarınızı koruyun

Libya'da Yüksek Uzlaşı Konseyi, aşiret liderlerine seslenerek bölgedeki gençleri, darbeci Hafter'e bağlı ordulardan çekme ve koruma çağrısı yaptı.

07 Nisan 2019 Pazar 23:16
Ülkede aşiret liderlerine çağrı yapıldı: Evlatlarınızı koruyun

Libya'da başkent Trablus'taki Yüksek Uzlaşı Konseyinden, ülkenin doğusundaki aşiret liderleri ile önde gelen kişilere, bölgedeki gençleri, darbeci General Halife Hafter liderliğindeki güçlerden çekme çağrısında bulunuldu.

Yüksek Uzlaşı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Libyalıların Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), yürüttüğü diyalogla siyasi çekişmenin bitmesini beklediği bugünlerde başkent sakinlerinin Hafter'in saldırısıyla şaşkınlığa uğradığı ifade edildi.

"Evlatlarınızı savaşın yakıtı yapmayın"

Trablus'ta Libya nüfusunun yarısının ikamet ettiği belirtilen açıklamada, UMH'den sivilleri koruma sorumluluğunu üstlenmesi istendi.

Açıklamada, "Doğu bölgesi halkı, aşiret liderleri, önde gelenleri, ülke çıkarlarını üstün tutun, savaşı sonlandırma ve kan dökülmesini engelleme konusundaki sorumluluğunuzu üstlenin. Evlatlarınızı savaşın yakıtı yapmayın." denildi.

Yüksek Uzlaşı Konseyi, 25 Şubat 2016'da Trablus'ta belediyelerin önde gelen isimleriyle savaşın sonlandırılmasına katkı sağlamak, batı bölgesindeki unsurlar arasında ve sonra ülkenin diğer bölgelerinde uzlaşının, toplumsal barışın sağlanması yönünde çalışmalar yapmak için kurulmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH'nin "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonunu başlattığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 23:16
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