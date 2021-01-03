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Dünya Ülke yine kana bulandı: Ölüler var
Dünya

Ülke yine kana bulandı: Ölüler var

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:55:00 -
Ülke yine kana bulandı: Ölüler var

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Mirveyis Kerimi'nin aracına yerleştirilen bombanın, Kapisa'nın Sayyad Pazarı bölgesinde patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını ifade eden Şuriş, yaralılar arasında Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Kerimi'nin de bulunduğunu belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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