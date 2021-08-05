Ülke yanarken ahlâksızlar yangın ekipmanlarına fahiş zam yaptı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden “Yangın söndürme ekipmanlarına zam geldi. Neden çünkü ülke yanıyor, çünkü ihtiyaç var, bu ülkede o ekipmanları bağış yapan ne kadar iyi insanlar varsa para kazanmak derdinden başka derdi olmayan bir o kadar da insansı var. Ağaç yanmış kuş yanmış, orman yanmış, canlar yanmış kimin umrunda! Pandemi olur sağlık ekipmanlarına zam yapılır, deprem olur kiralar iki katına çıkar, yangın olur söndürme ekipmanları fiyatı üç katına çıkar. Sözde birlik beraberlik ülkesiyiz ama alakası yok. Yazık!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Akit’e konuşan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Bu ahlaksızlıktır, fırsatçılıktır halkın birliğini ve beraberliğini istismar etmektir” derken, Tüketiciyi Destekleme Derneği’nden, “Orman yangınlarını fırsata çevirenleri şikayet edin” çağrısı geldi.

Bu düpedüz ahlâksızlıktır

Böyle zor günlerde cebini düşünen fırsatçılara sert tepki gösteren ve bu tür ahlaksızların cezalandırılmaları çağrısı yapan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Bu durum çok açık şekilde fırsatçılıktır. Daha da ötesi ahlaksızlıktır, insafsızlıktır. Devlet çok acil duruma el atıp bu fırsatçılara gereken cezaları vermelidir. Bu yapılan, milletin birlik ve beraberliğini istismar etmektir. Cezalar verildikten sonra, yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu yasal düzenleme konusunda açıklama yapılıp, hiçbir yoruma gerek olmaksızın düzenleme hayata geçirilmelidir. Çünkü bir düzenleme yapılıyor kurum avukatları olayı farklı yorumlayıp iş yapıyor. O yüzden net ve açık şekilde, akıllarda soru işareti kalmayacak bir düzenleme yapılmalı. Şu anda ciğerlerimiz yanıyor. İnsanlar yanan ormanlarımız için destek verirken bu neyin fiyat arttırması. Deprem olur kiralar artar, salgın olur maskeye, eldivene zam gelir, orman yanar müdahale ekipmanlarına zam gelir. Devlet ceza veriyorsa da caydırıcı olmuyor demek ki. Millet kan ağlıyor, ülke yanıyor fırsatçıların yaptığına bak” dedi.

Bu ülkeye ihanet ediyorlar

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal ise yangın söndürme topu, eldiven, yangın kremi gibi birçok ürün fiyatının birkaç gün içinde yüzde yüzden fazla yükseldiğine dikkati çekerek, “Tüketicinin muhakkak konu ile ilgili ihbarı Ticaret Bakanlığı, valilik ya da kaymakamlığa bildirmesi gerekir. Devletimiz fırsatçılara gereken cezayı verecektir. Emin olun ki fırsatçılık ülkeye ihanettir. Toplum olarak hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu günlerde ihtiyaç duyulan ürünlerin fiyatlarıyla oynanması çok üzücü. Ticaret Bakanlığı, bu konularla ilgili ALO 175’i kurdu. Haksız fiyat artışı yapılan ürünlerde kullanımı söz konusu olan mobil uygulama da yaptı. Tüketici olarak suça göz yummamalıyız” dedi.

