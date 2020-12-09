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Ekonomi Ülke tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Türkiye bir tane daha gönderiyor
Ekonomi

Ülke tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Türkiye bir tane daha gönderiyor

Karadeniz'de Türkiye tarihinin ilk doğal gaz rezervini keşfeden Fatih sondaj gemisinin ardından Kanuni'de gün sayıyor. Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda kule montajı tamamlanan sondaj gemisi 'Kanuni' Sakarya Gaz Sahası'nda sondaj faaliyetleri yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:24:00 -
Ülke tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Türkiye bir tane daha gönderiyor

Karadeniz'deki ilk sondaj faaliyeti için 14 Kasım'da Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşan 'Kanuni'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen kulesinin montaj çalışmaları tamamlandı.

Sakarya Gaz Sahası'nda sondaj faaliyetleri yapılacak 'Kanuni'nin son hazırlıklarının da tamamlamasının ardından demir alarak, limandan ayrılması bekleniyor. Sondaj faaliyetlerine ise 2021'in ilk aylarında başlanması bekleniyor.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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