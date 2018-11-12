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Ülke şokta... Tren raydan çıktı: 40 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti tren kazası ile sarsıldı. Trenin raydan çıkması nedeniyle 40 kişi hayatını kaybederken çok sayıda insanın da yaralandığı kaydedildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 06:16
Ülke şokta... Tren raydan çıktı: 40 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda seyir  halindeki yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 40  kişinin öldüğü bildirildi. 

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Lumbashi şehrine  doğru hareket eden yük treni ülkenin doğusunda yer alan Kindu ve Kamina kentleri  arasında raydan çıktı.

Meydana gelen kazada yük trenine kaçak bindiği belirtilen yolculardan  40'ı hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kazanın aşırı hız ve demiryolundaki yetersizlik nedeniyle olduğunu  belirtiliyor.

KDC Ulusal Demiryolu Kurumu (SNCC), kazanın asıl nedenini belirlemek  için araştırmanın devam ettiğini açıkladı.

Ülkede, demiryolu altyapısının yeterince gelişmemesi nedeniyle sık sık  tren kazaları yaşanabiliyor. Ulaşımın da yeterince gelişmemesi ve pahalı  olmasından dolayı birçok kişi yük trenine kaçak binerek, seyahat etmeye  çalışıyor.

KDC'de 2017 yılında bir yük treninin yine raydan çıkmasıyla oluşan  kazada trene kaçak bindiği belirtilen 35 kişi yaşamını yitirmişti.

KAYNAK:

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 06:16
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