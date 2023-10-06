  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e şok: 50 üye birden istifa etti

BM korkunç gerçeği açıkladı, 300 milyon kişi göç edecek: Peki, ya Türkiye'ye göç ederlerse?

Ermenistan vatandaşı Ghazaryan İslam'ı seçti: Elazığ'da Kelime-i Şehadet getirdi! Müslüman oldu

Bakan Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması

Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...

Tüm Türkiye bu sorunun cevabını merak ediyor! Borsa helal mi haram mı? İşte cevabı...

Mansur Yavaş'a şok! CHP'li anketçi son anket sonuçlarını yayınladı

Bir kere de takdir edin be! Bu haberi kör gözünüze sokuyoruz

Arap ülkesinden acil olarak Türkiye talimatı! Hemen anlaşın hemen

Dizel, benzinli ve elektrikli araçlara rakip geliyor! Litresi 29 lira olacak
Dünya Ülke şokta! Tam 115 çürümüş ceset bulundu
Dünya

Ülke şokta! Tam 115 çürümüş ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-06 23:59:00 - 2023-10-07 00:07:16
Ülke şokta! Tam 115 çürümüş ceset bulundu

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinde, koku şikayeti nedeniyle arama yapıldı.

Polisler, aramada 115 çürümüş ceset buldu.

AA'nın aktardığına göre, Fremont İlçe Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, "Doğaya Dönüş Cenaze Evi"nde inceleme yapıldığı belirtildi.

İlçe şerifinden çağrı!

Açıklamada, inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı aktarıldı.

İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş ceset kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.

Freemont polisi, cenaze evinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.

Ormanda dehşete düşüren görüntü! Çürümüş ceset bulundu
Ormanda dehşete düşüren görüntü! Çürümüş ceset bulundu

Yerel

Ormanda dehşete düşüren görüntü! Çürümüş ceset bulundu

Korkutan açıklama geldi! Şehri vuran selin ardından cesetler bütün su kaynaklarını kirletti
Korkutan açıklama geldi! Şehri vuran selin ardından cesetler bütün su kaynaklarını kirletti

Dünya

Korkutan açıklama geldi! Şehri vuran selin ardından cesetler bütün su kaynaklarını kirletti

Azerbaycan bulunanları açıkladı! İşgalden kurtarılan Karabağ’da korkunç gelişme 500'e yakın ceset
Azerbaycan bulunanları açıkladı! İşgalden kurtarılan Karabağ’da korkunç gelişme 500'e yakın ceset

Gündem

Azerbaycan bulunanları açıkladı! İşgalden kurtarılan Karabağ’da korkunç gelişme 500'e yakın ceset

Denizde korkunç manzara! Balıkçıların ağına ceset takıldı
Denizde korkunç manzara! Balıkçıların ağına ceset takıldı

Yerel

Denizde korkunç manzara! Balıkçıların ağına ceset takıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23