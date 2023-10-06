Ülke şokta! Tam 115 çürümüş ceset bulundu
ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinde, koku şikayeti nedeniyle arama yapıldı.
Polisler, aramada 115 çürümüş ceset buldu.
AA'nın aktardığına göre, Fremont İlçe Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, "Doğaya Dönüş Cenaze Evi"nde inceleme yapıldığı belirtildi.
İlçe şerifinden çağrı!
Açıklamada, inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı aktarıldı.
İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş ceset kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.
Freemont polisi, cenaze evinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını söyledi.
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Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.
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